Berlin - Samsung hat eine ganze Reihe seiner Soundbars durch ein Anfang März verteiltes Software-Update unbrauchbar gemacht. Betroffene dürften sich schon seit einigen Tagen fragen, was wohl passiert sein könnte.

Nun hat Samsung in seinem Community-Forum bestätigt, dass die völlige Funktionslosigkeit der Soundbars aus der missglückten Software-Aktualisierung auf Version 1020 resultiert.

Kundenservice kontaktieren, um Retourenlabel zu erhalten

Deshalb fordert der Hersteller Besitzerinnen und Besitzer betroffener Soundbars auf, den Kundenservice zu kontaktieren. Von dem sollten sie dann ein Retourenlabel erhalten, mit dem sie das Gerät zur kostenlosen Reparatur einschicken können.

Betroffen sind den Angaben zufolge ein gutes Dutzend Modelle, die in Deutschland verkauft werden, und zwar:

13 Modelle in Deutschland

HW-S810GD

HW-B660GD

HW-B760GD

HW-Q995GD

HW-Q935GD

HW-Q810GD

HW-Q710GD

HW-S811GD

HW-S711GD

HW-S710GD

HW-S67GD

HW-S66GD

HW-LS60D

Hinzu kommen acht weitere Soundbars, die in Österreich und der Schweiz vertrieben werden:

Acht Modelle in Österreich und der Schweiz

HW-Q800D

HW-Q930D

HW-Q990D

HW-Q700D

HW-S800D

HW-S700D

HW-S60D

HW-LS60D

Kontakt zum Kundenservice nimmt man laut Samsung am besten per Chat auf der Unternehmens-Seite oder per Whatsapp-Chat auf. Auf den Support-Seiten findet sich eine genaue Anleitung zum Einsenden defekter AV-Produkte.