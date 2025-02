Berlin - Google bringt das schon länger für Android verfügbare „Circle to Search“-Feature auch auf iPhones und iPads. Damit lässt sich per Geste, also durch Einkreisen, Markieren oder Antippen, eine visuelle Google-Suchanfrage starten.

Man kann etwa mit dem Finger einen Kreis um das Gesuchte ziehen. So lassen sich nicht nur Wörter oder Textpassagen auswählen, sondern auch Dinge auf Fotos oder in Videos, die einen interessieren: etwa Gebäude, Gegenstände oder Kleidung.

iOS-Chrome- oder iOS-Google-App notwendig

Die auf Google Lens basierende Funktion soll dem Internetkonzern zufolge binnen einer Woche weltweit sowohl in der iOS-Chrome- als auch in der iOS-Google-App verfügbar sein.

Damit so eine visuelle Suchanfrage nicht versehentlich ausgelöst wird, muss „Circle to Search“ kurz aktiviert werden. Das geht sowohl in Chrome als auch in der Google-App folgendermaßen: Aufs Drei-Punkte-Menü tippen, „Mit Google Lens auf dem Bildschirm suchen“ auswählen und schon kann das Gesuchte markiert werden.

Lens-Symbol für Chrome-Adressleiste soll folgen

In den kommenden Monaten soll auch ein neues Lens-Symbol in die Adressleiste der iOS-Chrome-App einziehen, um den Zugriff auf „Circle to Search“ auf iPhones und iPads noch etwas leichter zu machen.