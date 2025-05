Meta möchte Nutzerdaten aus seinen Netzwerken nutzen, um seine KI zu trainieren. Dagegen kann man sich wehren - aber nur noch eine knappe Woche lang. Dann will Meta das KI-Training starten.

Instagram & Co: KI-Training mit Nutzerdaten widersprechen

Düsseldorf/Berlin - Mit öffentlichen Daten seiner Nutzenden will Meta vom 27. Mai an die Künstliche Intelligenz (KI) Meta AI trainieren. Wer bei Facebook oder Instagram ist, kann dem ohne Begründung widersprechen. Darauf weist die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen (NRW) hin.

Der Widerspruch funktioniert per Online-Formulare - und sowohl bei Facebook als auch bei Instagram nur, wenn man angemeldet ist. Die Angabe der E-Mail-Adresse, mit der man den jeweiligen Dienst nutzt, ist Pflicht: War der Widerspruch erfolgreich, erhält man eine Bestätigungsmail. Das weitere Textfeld kann frei bleiben, eine Begründung für den Widerspruch ist der Verbraucherzentrale zufolge nicht erforderlich.

Widersprechen trotz offenem Gerichtsverfahren

Metas Vorgehen verstößt aus Sicht der Verbraucherschützer gegen europäisches Datenschutzrecht. Die Verbraucherzentrale NRW hat Meta deshalb abgemahnt. Weil das Unternehmen an seinen Plänen festhält, haben die Verbraucherschützer eine einstweilige Verfügung beim Oberlandesgericht Köln beantragt, raten aber: Wer widersprechen möchte, sollte das trotzdem tun.

Und zwar bis spätestens 26. Mai. Denn danach könnten die eigenen Daten schon Teil der KI werden. Ein Widerspruch am 27. Mai oder später beziehe sich dann wohl nur noch auf Inhalte, die ab dem Zeitpunkt des Widerspruchs veröffentlicht werden.

Persönliche Whatsapp-Chats sind nicht betroffen

Nicht betroffen sind die persönlichen Chats auf Whatsapp. Sobald man in Whatsapp jedoch mit Meta AI kommuniziert oder Meta AI in einen Gruppenchat einbindet, könnte diese Kommunikation zum KI-Training genutzt werden.

Wer das nicht möchte, sollte Meta AI in Whatsapp nicht benutzen, also weder das Meta-AI-Eingabefeld nutzen, noch auf den bläulichen Kreis tippen oder den KI-Assistenten mit „@MetaAI“ in einen Gruppenchat holen.

Meta AI und der blaue Kreis lassen sich in den Meta-Diensten übrigens weder abschalten noch ausblenden. Wer die KI nicht nutzen möchte, kann sie nur ignorieren.