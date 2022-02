Neue Features für Whatsapp: Das soll sich 2022 ändern

Menlo Park/DUR/awe - Bei Whatsapp wird es dieses Jahr einige Neuerungen geben. Laut dem Portal WABetaInfo soll ein Update den Usern die Nutzung des Messengers angenehmer gestalten. Folgend sind die wichtigsten Neuerungen aufgelistet.

Sprachnachrichten: Sprachnachrichten sind sinnvoll und nützlich, wenn eine geschriebene Nachricht zu lang zu werden droht und ein Telefonat nicht möglich ist. Bisher war es so, dass die Sprachnachricht unterbrochen wurde, wenn der Empfänger beim Abhören den Chat verlässt. Das soll sich bald ändern. So soll es zukünftig möglich sein, Chats zu lesen und Nachrichten schreiben zu können, wenn man eine Sprachnachricht abhört. Beim Verlassen der App wird das Abspielen aber weiterhin gestoppt.

Likes als Kommentar: Whatsapp will es künftig ermöglichen, dass in Chats via Like, also direkt per Emoji, auf einzelne Nachrichten reagiert werden kann. Diese Funktion ist bereits bei Facebook und Instagram bekannt.

Bilder verschicken: Wer Nachrichten erhält, soll im Benachrichtigungsfeld künftig nicht mehr nur den Namen des Verfassers sehen, sondern auch das zugehörige Profilbild.

Bildgröße: Whatsapp komprimierte bislang die Datengröße von Bildern beim Versenden. 2022 soll es eine Änderung geben, nach der Nutzer beim Verschicken auswählen können, ob das Bild in geringerer oder größerer Qualität versendet werden soll.

Zusammenführen von Gruppenchats: Durch Änderungen soll es im Laufe des Jahres auch möglich sein, mehrere Gruppenchats zusammenzuführen. Die Administratoren-Verwaltung soll so einfacher werden.