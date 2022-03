Neue Whatsapp-Funktion spart nicht nur Zeit beim Antworten

In diesem Jahr verändert sich viel bei Whatsapp. Nun soll auch eine Funktion kommen, auf die viele Nutzer sehr lange gewartet haben.

Magdeburg/DUR/it - Mit dem neuen Whatsapp-Update wird ein großer Wunsch der Messenger-Nutzer erfüllt. Vor sieben Monaten wurde bereits über die Funktion gesprochen und nun soll sie auf den ersten Smartphones verfügbar sein, berichtet WABetainfo.

Mit dem Whatsapp Beta-Update für Android (2.22.8.3) können Nutzer mit Emojis direkt auf Nachrichten reagieren. Diese Funktion gibt es bereits seit längerer Zeit auf Facebook, weshalb der Wunsch danach auch für den Messenger Whatsapp groß war.

Mit Emojis auf Nachrichten reagieren

Jedoch ist die Auswahl an Reaktionen begrenzt. Mit sechs Emojis soll geantwortet werden können. So gibt es das Herz, Daumen hoch, einen lachenenden, erschrockenen/überraschten und traurigen Smiley sowie ein "High Five".

Lucky as charged 🫡 pic.twitter.com/8rHhVzvfC5 — The Primary Asset (@Wairuma) March 21, 2022

Das neue Update soll bereits für Beta-Nutzer zur Verfügung stehen. Wer die Reaktionen noch nicht bei Whatsapp nutzen kann, muss sich entweder gedulden, bis die Funktion für alle freigegeben wird oder kann sich für das Beta-Programm registrieren.

Anmeldung als Beta-Tester für Whatsapp

Um die Beta-Version und somit neue Funktionen direkt testen zu können, müssen sich Android-Nutzer als Tester anmelden. So funktioniert die Anmeldung: Im Play Store nach Whatsapp suchen und mit dem Google-Konto anmelden.

Dann auf "Tester werden" klicken und die Beta-Version wird installiert. Derzeit ist eine Registrierung allerdings nicht möglich, da alle Plätze für das Betaprogramm bereits vollständig belegt sind, heißt es im Play Store.