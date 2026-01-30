An der Haustür macht man selten gute Geschäfte. Das gilt auch und gerade, wenn es ums Thema Glasfaser geht. Was Sie bei Tarifen, Leistungen und Kosten für einen Internet-Anschluss beachten sollten.

Sparpotential: Buchen Eigentümer beim ausbauenden Anbieter für Glasfaser einen Zweijahres-Vertrag dazu, bekommen sie den Anschluss in der Regel kostenlos.

Berlin - Haustür-Vertretern sollte man nicht unkritisch Glauben schenken. Das gilt auch für diese aktuell oft vorgetragene Behauptung: Das DSL-Kupfernetz werde bald abgeschaltet, und man stehe dann ohne Internet da, wenn man nicht hier und jetzt einen Glasfaservertrag unterzeichnet.

Solche Aussagen seien unwahr, erklärt die Stiftung Warentest. Man sollte sich nicht von ihnen unter Druck setzen lassen. Vor 2035 sei kein endgültiges Aus des Kupfernetzes zu erwarten. Ohnehin würden bestehende Netze erst dann abge­schaltet, wenn Glasfaser nahezu flächen­deckend verfügbar und ein Wett­bewerb in den neuen Netzen gewähr­leistet ist.

Gratis-Anschluss zum Vertrag kann sinnvoll sein

Trotzdem könne es für Eigentümer sinn­voll sein, sich in einem Ausbaugebiet Glasfaser ins Haus oder in die Wohnung legen zu lassen. Denn wer beim ausbauenden Anbieter einen Zweijahres-Vertrag dazu bucht, bekomme den Anschluss in der Regel kostenlos, so die Warentester. Ansonsten könnten dafür 500 bis 1.000 Euro fällig werden.

Grundsätzlich raten die Experten: