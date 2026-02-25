Bei Schockanrufen und beim Enkeltrick setzen Kriminelle gezielt auf Zeitdruck und Emotionen. Wie Sie die typische Herangehensweise der Täter erkennen, richtig reagieren und vorbeugen können.

Stuttgart/Berlin - Trickbetrüger am Telefon spielen emotionale Nähe vor oder verängstigen mit Autorität. Und immer bauen sie Zeitdruck auf, um die Angerufenen zu verunsichern und an Geld, Wertsachen oder sensible Daten zu gelangen. Deshalb heißt es immer: Skeptisch bleiben und sich bloß nicht verunsichern lassen, rät die Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes.

Das ist bei überfallartigen Anrufen mit Überraschungseffekt natürlich leichter gesagt als getan, aber wer die Vorgehensweise der Betrüger kennt, dem fällt es wahrscheinlich leichter, sich auch unter vermeintlichem Zeitdruck nicht aus der Ruhe bringen zu lassen und den faulen Zauber zu enttarnen.

Zwei Maschen: Klassischer Enkeltrick und Schockanruf

Die beiden grundsätzlichen Maschen im Überblick:

Der klassische Enkeltrick: Hier beginnt das Gespräch oft mit „Rate mal, wer dran ist?“ oder einer Nachricht wie „Hallo Mama, mein Handy ist kaputt, das ist meine neue Nummer!“. Wegen eines angeblichen finanziellen Problems werden Angerufene dann zu Bargeldübergaben oder Blitzüberweisungen gedrängt.

Die Schockanrufe: Dabei setzen Kriminelle voll auf Angst. Sie geben sich als Polizei, Staatsanwaltschaft oder auch Klinikpersonal aus, berichten etwa von dramatischen Unfall- oder Haftgeschichten naher Verwandter. Um Konsequenzen abzuwenden, wird unter Zeitdruck die Übergabe von Geld, Zahlungskarten oder Wertsachen verlangt. Durch Rufnummern-Manipulation (Caller-ID-Spoofing) erscheint oft sogar eine echte Behördennummer im Display. Dies ist also definitiv keine Garantie für die Echtheit des Anrufs.

Der Telefonbetrug verursache nicht nur hohe finanzielle Schäden, sondern belaste Menschen psychisch schwer, erklärt die Kriminalprävention. Die Täter passten ihre Maschen immer wieder gezielt an die jeweilige Lebenslage und Verletzlichkeit potenzieller Opfer an.

Richtiges Verhalten bei und nach einem Betrugsanruf

Deshalb sei es wichtig, sich gedanklich auf solche möglichen Anrufe vorzubereiten und folgende Verhaltensgrundsätze zu verinnerlichen:

Bei Zeitdruck oder dubiosen Geschichten sofort auflegen. Angehörige oder Institutionen unter der altbekannten Nummer zurückrufen und den Sachverhalt verifizieren.

Alternativ eine Vertrauensperson anrufen und dieser schildern, was passiert ist.

Niemals Passwörter, PINs, TANs oder Kontodaten am Telefon preisgeben.

Jeden Betrugsversuch konsequent der Polizei melden.

Wurden sensible Daten weitergegeben, dann den Sperr-Notruf 116 116 anrufen, um etwa Zahlungskarten und Konten sperren zu lassen.

Prävention kann gegen betrügerische Anrufe helfen

Aber auch präventiv lässt sich einiges tun. Etwa folgende drei Dinge:

Codewort: Mit Verwandten, gegebenenfalls auch mit Freunden, ein Codewort vereinbaren, das nur der involvierte Personenkreis kennt. Dieses Wort kann notfalls abgefragt werden, um sicherzustellen, dass Anrufende auch wirklich die sind, für die sie sich ausgeben.

Aus dem Telefonbuch austragen lassen: Das persönliche Umfeld hat die eigene Telefonnummer ohnehin. Wer den Eintrag trotzdem nicht missen möchte, lässt am besten den Vornamen abkürzen, damit der oder die Täter keinen Hinweis auf das eigene Alter bekommen (aus Herta Schmidt wird etwa H. Schmidt) - oder den Vornamen ganz weglassen. Ein Änderungsformular bietet die Kriminalprävention zum Download an.

Andere warnen: Es ist sinnvoll, Verwandte und Bekannte vor solchen Betrügereien zu warnen. Denn wer von den diversen Maschen schon einmal gehört hat, den können die Betrügerinnen und Betrüger nicht mehr eiskalt mit ihren Anrufen erwischen.