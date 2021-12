Video: Schnell, einfach und lecker - Rezept für heiße Gewürzschokolade

Von Linda May van Bui

Die Adventszeit ist da - Grund genug, um mal wieder zu schlemmen und zu genießen. In unserer Advents-Rezept-Serie stellen wir pünktlich zu jedem Adventssonntag ein leckeres Rezept vor - ganz schnell und einfach gemacht.

Madgeburg/ DUR - Am Abend des Adventssonntags auf der Couch entspannen und einen fröhlichen Weihnachtsfilm schauen - was dabei noch fehlt ist diese heiße Gewürzschokolade. Mit nur wenigen Zutaten ist sie schnell gemacht und perfekt für einen gemütlichen Adventsabend.

Und so geht's

Zutaten:

300ml Milch

eine halbe Zimtstange

ein Sternanis

zwei bis drei Nelken

eine Tafel Schokolade (Dunkel, Vollmilch oder Weiß)

1. Die Milch in einen Topf geben und den Herd auf mittlere Hitze stellen. Zu Beginn gleich die Zimtstange, den Sternanis und die Nelken hinzugeben. Die Gewürze und die Milch langsam aufkochen.

2. Wenn die Milch kocht, den Herd auf niedrige Stufe stellen und die dunkle Schokolade in kleinen Stücken in die Milch geben. Alles bei schwacher Hitze so lange rühren, bis die Schokolade geschmolzen ist.

3. Die Schokolade nun in eine Tasse oder bei größerer Menge in einen Krug umfüllen, bei Bedarf die heiße Gewürzschokolade durch ein Sieb geben. Mit Sahne, Zimt, Spekulatius oder anderen Zutaten nach Belieben dekorieren - fertig.