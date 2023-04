London - Die Entscheidung fiel im Elferschießen: Jubelschreie explodierten aus Umut „RBLZ_Umut“ Gültekin heraus, im Freudentaumel schlug Trainer Daniel Fehr den Gamingstuhl um - der FIFA-Weltmeister hat sich für das Finalturnier der eChampions League in FIFA 23 qualifiziert.

In der Gruppenphase in London wackelte der Spieler von RB Leipzig noch, er verlor zwei seiner fünf Spiele und kam nur knapp in die Playoffs. Dort gewann RBLZ_Umut vier Spiele in Folge und sicherte sich sein Ticket für den Titelkampf der besten Acht in Istanbul.

Auch sein Rebelz-Teamkollege Anders „RBLZ_Vejrgang“ Vejrgang schaffte die Quali. Im entscheidenden Spiel setzte sich der 17-Jährige aus Dänemark gegen den Titelverteidiger der eCL, Nicolas „Nicolas99FC“ Villalba, in der Verlängerung durch (2:2; 3:2).

Auch der Hamburger SV durfte sich freuen, Daniel „Daniel7“ Dwelk packte die Quali. Auf der letzten Hürde zum Finalturnier wartete Szene-Ikone Donovan „Tekkz“ Hunt. Die beiden lieferten sich ein enges Match, Tekkz hatte den Ausgleich in der letzten Sekunde auf dem Schlappen und verpasste - der Underdog Daniel7 durfte jubeln (1:0; 1:1). Es ist schon jetzt der größte Erfolg seiner Karriere.