In der NOFV-Oberliga Süd ist der 1. FC Magdeburg II am 4. Mai um 14 Uhr bei Union Sandersdorf zu Gast. Wir zeigen die Partie kostenlos und exklusiv im Livestream.

Magdeburg. - Der 1. FC Magdeburg II ist am 4. Mai in die Regionalliga Nordost aufgestiegen: Die U23 der Blau-Weißen war bei der SG Union Sandersdorf zu Gast – und gewann 3:2.

Wir haben das Spiel exklusiv und kostenlos im Livestream gezeigt.

Livestream: NOFV-Oberliga: Union Sandersdorf - 1. FC Magdeburg II (Livestream: DUR/MGM) (Livestream: DUR/MGM) Hinweis: Sollte das Video nicht angezeigt werden, laden Sie bitte Ihren Browser neu.

Aufstieg geschafft: 1. FC Magdeburg II gewinnt gegen Union Sandersdorf

Der 1. FC Magdeburg II gewann in der Rückrunde der NOFV-Oberliga Süd alle seine Spiele und verlor überhaupt erst eine Partie in dieser Saison. Entsprechend ging das Team als klarer Favorit in die Partie in Sandersdorf.

Erst am 27. April hatte die Mannschaft den RSV Eintracht 1949 mit einem 3:1 besiegt.

