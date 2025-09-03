Das Testspiel des 1. FC Magdeburg bei Erzgebirge Aue endete am Mittwoch mit 1:1. Im leeren Stadion traf Maximilian Breunig für die Blau-Weißen.

Der FCM um Baris Atik kehrt mit einem Unentschieden zurück in die Elbestadt.

Aue/Magdeburg – In der Länderspielpause absolvierte der 1. FC Magdeburg am Mittwoch ein Testspiel. Dieses endete unter Ausschluss der Öffentlichkeit 1:1 gegen den Drittligisten FC Erzgebirge Aue.

Der am Montag verpflichtete Maximilian Breunig netzte für die Blau-Weißen kurz nach der Pause zum Ausgleich. Indes spielte der zweite Stürmer-Neuzugang Ado Onaiwu vor der Halbzeitpause.

Wie angekündigt erhielten zahlreiche Reservisten Spielpraxis und die Gelegenheit, sich zu zeigen. Letztendlich bestand der Spieltags-Kader aus arrivierten Stammkräften des Zweitligisten wie Baris Atik und eben Akteuren, die zuletzt wenig oder gar nicht spielten – etwa Daniel Heber.

Zwei FCM-Spieler mindestens angeschlagen runter

Bitter waren die Auswechslungen von Noah Pesch und des zur Halbzeit reingekommenen Herbert Bockhorn (56.). Der Außenverteidiger, der laut FCM wegen eines Infekts nicht zur Nationalmannschaft gereist war, hatte nach einem Zweikampf augenscheinlich Probleme mit dem Oberschenkel. Flügelstürmer Pesch verließ das Feld in der 83. Minute humpelnd.

Der FCM war in weiten Teilen die spielbestimmende Mannschaft. Gefährliche Szenen gab es im Verlauf der Partie aber hüben wie drüben. Die Elbestädter präsentierten sich defensiv nicht immer sattelfest.

So auch beim Gegentor, wo sie die Szene nicht verteidigt bekamen. Nach einer Flanke brachte Julian Guttau die Kugel über die Linie (48.). Wenige Minuten später antworteten die Elbestädter bereits mit dem Ausgleich (59.). Nach einer Kombination und einer Vorlage von Abu-Bekir El-Zein schob Breunig ein – er besorgte also früh den Endstand.

Aufstellung FCM 1. Halbzeit: Reimann – Michel, Müller, Heber, Nollenberger – Stalmach, Gnaka – Baars, Atik, Pesch – Onaiwu

Aufstellung FCM 2. Halbzeit: Kruth – Hercher, Müller, Heber (60. Mathisen), Bockhorn (56. Vogler) – Gnaka, Krempicki, El-Zein – Pesch (84. Michel), Breunig, Cissé