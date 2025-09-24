weather heiter
Verbandsliga Sachsen-Anhalt Fortuna Magdeburg beim SSC Weißenfels: Das Spitzenspiel im Livestream

Es könnte eine Vorentscheidung im Kampf um den Oberliga-Aufstieg werden: Am Samstag (7. März) ist Fortuna Magdeburg bei Spitzenreiter SSC Weißenfels zu Gast. Wir übertragen die Partie exklusiv live.

Aktualisiert: 03.03.2026, 12:21
In der Verbandsliga Sachsen-Anhalt ist Fortuna Magdeburg am 7. März 2026 bei Tabellenführer SSC Weißenfels zu Gast. Volksstimme und Mitteldeutsche Zeitung übertragen das Spitzenspiel im Livestream. (Grafik: Dorna Masoumi)

Magdeburg/DUR – In der Verbandsliga Sachsen-Anhalt steht das Spitzenspiel an: Tabellenführer SSC Weißenfels empfängt am Samstag (7. März) Verfolger SV Fortuna Magdeburg im Kampf um den Oberliga-Aufstieg. Wir zeigen das Spiel exklusiv im Livestream.