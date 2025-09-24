weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Live
    3. >
  3. Fußball-Verbandsliga Sachsen-Anhalt
    4. >

  4. VfB Ottersleben - Oscherslebener SC Livestream: Landesliga am Freitagabend

Jetzt einschalten
Landesliga im Livestream: VfB Ottersleben - Oscherslebener SC jetzt live sehen
Landesliga im Livestream: VfB Ottersleben - Oscherslebener SC jetzt live sehen

Exklusiv am Freitagabend Landesliga im Livestream: VfB Ottersleben - Oscherslebener SC jetzt live sehen

VfB Ottersleben und Oscherslebener SC mischen im Aufstiegskampf der Landesliga Nord ganz oben mit. Wer gewinnt das direkte Duell? Die Antwort gibt es am Freitagabend im Livestream.

Aktualisiert: 20.02.2026, 18:48
In der Landesliga Nord empfängt der VfB Ottersleben am Freitagabend den Oscherslebener SC zum Spitzenspiel. Die Volksstimme überträgt das Spiel im Livestream.
In der Landesliga Nord empfängt der VfB Ottersleben am Freitagabend den Oscherslebener SC zum Spitzenspiel. Die Volksstimme überträgt das Spiel im Livestream. (Grafik: Dorna Masoumi)

Magdeburg/DUR – In der Landesliga Nord steht am Freitagabend (20. Februar 2026) ein echtes Top-Spiel an. Der Tabellenzweite VfB Ottersleben empfängt den starken Aufsteiger Oscherslebener SC. Wir zeigen das Spiel exklusiv im Livestream.