Am 11. Dezember meldet sich "Chris’ Sternchen–Advent – live aus Sachsen-Anhalt" direkt aus dem Wilhelm- und Alexander-von-Humboldt-Gymnasium in Hettstedt. Dort feiern die Schüler die Premiere ihres Musicals „Hänsel und Gretel: Lost in the Enchanted Forest“. Chris gibt exklusive Einblicke hinter die Kulissen einer Produktion, die Klassiker, Popmusik und jugendliche Kreativität miteinander verbindet.

Der Schulchor „Total Vocal“ des Hettstedter Humboldt-Gymnasiums studiert unter Leitung von Lisa-Marie Endrejat die Musicaladaption „Hänsel und Gretel: Lost in the Enchanted Forest“ ein.

Hettstedt. Die Bühne des traditionsreichen Hettstedter Gymnasiums verwandelt sich am 11. Dezember in einen verzauberten Wald. Hier trifft das weltbekannte Märchen von Brüder Grimm auf die Opernwelt Engelbert Humperdincks – jedoch in einer Form, die so noch niemand gesehen hat.

Ein musikalischer Adventsnachmittag im Humboldt-Gymnasium

Das Gymnasium ist seit Jahren für sein starkes kulturelles Profil bekannt: Musik, Theater und kreative Projekte gehören hier zum Alltag und prägen die Gemeinschaft der Schule.

Mit der Premiere von „Hänsel und Gretel: Lost in the Enchanted Forest“ präsentieren die Schüler ein Musical, das modernes Erzählen mit klassischem Stoff vereint. Geschrieben wurde die Adaption von Florian Leske und Lisa-Marie Endrejat, die mit viel Feingefühl und Mut eine Version geschaffen haben, die gleichermaßen vertraut wie überraschend wirkt.

Mehr zum Thema: Chris’ Sternchen – Advent live aus Sachsen-Anhalt: Eine Reise durch das weihnachtliche Land

Ein Märchen neu gedacht – mit Hits von ABBA, Adele und Queen

Das Musical überzeugt nicht nur durch seine moderne Erzählweise, sondern auch durch seine musikalische Vielfalt. Statt klassischer Opernarien erklingen auf der Bühne weltbekannte Songs der letzten Jahrzehnte – von den harmonischen Klängen von ABBA, über die emotionalen Balladen von Adele, bis hin zu den kraftvollen Hymnen von Queen.

Hinzu kommen liebevoll gestaltete Bühnenbilder und Kostüme, die den Wald lebendig wirken lassen und dem Publikum das Gefühl geben, selbst Teil der Geschichte zu sein. Hinter den Kulissen arbeiten Lehrerinnen, Lehrer, Eltern und zahlreiche engagierte Schülerinnen und Schüler daran, Ton, Licht, Choreografie und Darstellung zu einem stimmigen Ganzen zu verbinden.

Für die Liveübertragung begibt sich Chris genau dorthin, wo die Aufregung am größten ist: in den Probenbereich, hinter die Bühne und mitten hinein in die letzten Vorbereitungen der Premiere. Er spricht mit den jungen Darstellern, mit den Verantwortlichen der Inszenierung und mit allen, die an diesem besonderen Schulprojekt beteiligt sind.