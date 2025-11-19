Nach der Absage im vergangenen Jahr kehrt das Magdeburger Weihnachtssingen am 23. Dezember 2025 in die Avnet-Arena zurück. Erstmals wird die Veranstaltung live auf volksstimme.de übertragen. Beginn ist um 18 Uhr, der Einlass startet ab 16 Uhr.

Lichter, Lieder, Liebe: Das Weihnachtssingen ist zurück - Livestream erstmals auf volksstimme.de

Schalten Sie am 23. Dezember ein, um hier live dabei zu sein! Foto: Imago/Jan Huebner

Das Weihnachtssingen in der Avnet-Arena ist zurück und auch via Livestream verfügbar.

Magdeburg. – Nach der Absage im vergangenen Jahr kehrt das traditionelle Magdeburger Weihnachtssingen am 23. Dezember 2025 in die Avnet-Arena zurück. Erstmals wird die Veranstaltung auch live auf volksstimme.de übertragen, sodass Zuschauerinnen und Zuschauer von überall teilnehmen können.

Livestream zum Magdeburger Weihnachtssingen

Das Magdeburger Weihnachtssingen wird am 23. Dezember 2025 ab 18 Uhr live auf volksstimme.de übertragen.

Veranstaltungsdaten auf einen Blick

Datum: Dienstag, 23. Dezember 2025

Dienstag, 23. Dezember 2025 Ort: Avnet-Arena, Magdeburg

Avnet-Arena, Magdeburg Beginn: ab 18 Uhr (Einlass ab 16 Uhr)

ab 18 Uhr (Einlass ab 16 Uhr) Programmende: ca. 19:30 Uhr

ca. 19:30 Uhr Livestream: live auf volksstimme.de verfügbar

live auf volksstimme.de verfügbar Tickets: erhältlich über Biberticket-Vorverkauf und online

Sitzplätze: 10,50 €

Stehplätze: 7,50 €

Programmablauf und Besonderheiten 2025

Das Weihnachtssingen beginnt traditionell mit einem ruhigen Moment, gefolgt von bekannten Weihnachtsliedern, die gemeinsam gesungen werden. Das Programm wurde bereits im September vorgestellt, und Tickets sind inzwischen erhältlich.

In diesem Jahr gibt es einen besonderen Einstieg: Nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt im Vorjahr beginnt die Veranstaltung mit einer Schweigeminute. Die bekannten Kerzen spielen dabei eine wichtige Rolle, um an die Ereignisse zu erinnern.

Weihnachtssingen: Musik und Mitwirkung

Auch 2025 begleiten Musiker des Magdeburger Konservatoriums und ein Chor der Musikschule das Weihnachtssingen.

Der Fokus bleibt auf dem gemeinsamen Mitsingen – sowohl vor Ort in der Arena als auch für diejenigen, die über den Livestream dabei sind. Ein gedrucktes Liederheft unterstützt die Teilnahme.

Livestream-Premiere auf volksstimme.de

Erstmals wird das Weihnachtssingen live auf volksstimme.de übertragen. Damit können auch Menschen teilnehmen, die keine Tickets bekommen haben oder aus anderen Gründen nicht in der Arena sein können.

Wichtige Info: Anreise und Ablauf

Der Einlass beginnt um 16 Uhr. Zusätzliche öffentliche Verkehrsmittel werden durch die MVB für den Abend eingesetzt, und durch die zeitliche Lage des Handballspiels des SCM gegen den THW Kiel sollen beide Veranstaltungen gut erreichbar sein.