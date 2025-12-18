Am Freitag, 19.12., wirft Livereporter Chris Luzio Schönburg im LIVEZEIT-Special einen exklusiven Blick hinter die Kulissen. Vorhang auf – aber anders: Was im Theater Eisleben wirklich passiert.

LIVEZEIT mit Chris: Blick hinter die Bühne: So entsteht Theater in Eisleben – live am 19.12.

Eisleben. Die Adventszeit steht für besondere Momente – auch abseits von Weihnachtsmärkten. Am Freitagmittag, 19. Dezember, meldet sich die Livestream-Reihe „Chris’ Sternchen – Advent live aus Sachsen-Anhalt“ aus einem Ort, an dem täglich Geschichten entstehen: dem Theater Eisleben. Livereporter Chris Luzio Schönburg nimmt die Zuschauer mit an einen Ort, der sonst dem Publikum verborgen bleibt – hinter die Kulissen der Bühne.

LIVEZEIT mit Chris im Livestream am 19.12., ab 12 Uhr

Diese Ausgabe von „Chris’ Sternchen“ ist ebenso ungewöhnlich wie exklusiv. Ab 12 Uhr führt der Livestream direkt in den kreativen Arbeitsprozess des Hauses. Die Zuschauer sind bei laufender Probenarbeit live dabei und erleben hautnah, wie Szenen entstehen und sich das Zusammenspiel auf der Bühne entwickelt – ein seltener Einblick in einen Prozess, der dem Publikum sonst verborgen bleibt.

Seit vielen Jahren ist das Theater Eisleben ein fester Bestandteil des kulturellen Lebens in der Lutherstadt. Mit einem vielseitigen Spielplan, einem engagierten Ensemble und der bewussten Nähe zum Publikum ist es ein Ort, an dem Theater unmittelbar erlebt wird. Diese Atmosphäre macht das Haus zum idealen Schauplatz für eine neue Ausgabe von „Chris’ Sternchen“.

Im Zentrum des Rundgangs stehen die Menschen des Hauses. Geplant ist unter anderem ein Gespräch mit Intendant Frank Martin Widmaier, der Einblicke in die Arbeit des Theaters gibt, über die besondere Atmosphäre der Adventszeit spricht und die Bedeutung des Hauses für Eisleben und die Region einordnet.

Gerade in der Vorweihnachtszeit zeigt sich das Theater dabei von einer besonders atmosphärischen Seite und ermöglicht einen persönlichen Blick auf Kultur aus Sachsen-Anhalt abseits des Gewohnten.