Magdeburg/DUR – Für den 1. FC Magdeburg II steht der letzte Schritt zum Aufstieg in die Regionalliga Nordost bevor. Am Sonntag ist die U23 der Blau-Weißen bei der SG Union Sandersdorf zu Gast. Mit einem Sieg am Sonntag (4. Mai, 14 Uhr) ist alles klar.