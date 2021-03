Ein 37-Jähriger muss sich wegen versuchten Totschlags vor dem Landgericht Stendal verantworten.

Stendal l Versuchter Totschlag – so lautet die Anklage, wegen der ein 37-Jähriger vor dem Landgericht Stendal steht. Er soll am 2. März 2019 in einer Wohnung in Stendal einen Notfallsanitäter mit einem Messer attackiert haben. Der gebürtige Berliner soll in Richtung Hals gestochen haben. Der Sanitäter blieb laut Anklageschrift unverletzt, weil er dem Messerangriff ausweichen konnte.



Der Angeklagte hatte eine Stunde nach der Tat mehr als 2,5 Promille im Blut. Das ergab eine Blutentnahme noch in derselben Nacht. Das bestätigte ein Arztbericht, den der Vorsitzende Richter Ulrich Galler vorlas. So sei der Angeklagte auch chronischer Alkoholiker.



Notruf wegen Alkohol

Alkohol soll der Anklageschrift zufolge auch der Grund für den Ruf des Rettungsdienstes am 2. März gewesen sein. Der 37-Jährige wolle einen Entzug machen. Der Rettungsdienst solle ihn mitnehmen. Es war etwa Mitternacht zu dem Zeitpunkt.



Doch scheinbar änderte sich die Meinung des Angeklagten. Die Sanitäter sollten seine Wohnung verlassen. Er habe sich ein Messer aus der Küche geholt und es kam zum vermeintlichen Angriff.



Als Zeugin sagte die Freundin des 37-Jährigen aus, die sich an dem Tag mit in der Wohnung befand. Die 32-Jährige trank in dieser Nacht ebenfalls viel Alkohol. „Ich war rückfällig“, sagte sie vor Gericht.



Angeklagter auf dem Boden

Sie erinnerte sich nur vor Gericht nur an Bruchstücke. So soll ihr Freund den Rettungsdienst ihretwegen gerufen haben. Ihr ging es schlecht und sie lag im Bett. Ob es eine Messerattacke gab, konnte sie vor Gericht nicht sagen. Die gelernte Altenpflegerin soll Stimmen gehört haben. „Wir sind doch kein Taxiunternehmen“, habe ein Mann gesagt. Als die 32-Jährige dann in den Flur der Wohnung kam, sah sie ihren Freund auf dem Boden und einen von zwei Sanitätern über ihm.



„Wie steht Ihr Partner denn zu einer Therapie“, fragte Richter Ulrich Galler die Zeugin. „Er möchte sie unbedingt“, antwortete sie.



Doch Therapien soll es viele gegeben haben. Das Paar hat sich auch auf einer Entgiftungskur im Jahr 2018 kennengelernt. Zum Zeitpunkt der vermeintlichen Tat hatten beide schon einen Termin für eine Partnertherapie, sagte die 32-Jährige.Alkohol machtAngeklagten aggressivEine Beziehung ohne Therapie könne sich die Freundin nicht vorstellen. „Weil wir uns gegenseitig kaputtmachen“, sagte sie vor Gericht. Sie bestätigte, dass ihr Freund aggressiv werde, wenn er trinkt.



Eltern trinken viel Alkohol

Zu diesem Schluss kam auch ein Facharzt für Psychiatrie, der für das Landgericht Stendal ein Gutachten erstellte. Der Einfluss von Alkohol auf das Leben des Angeklagten begann aber schon in seiner Kindheit. So tranken dem Gutachter zufolge beide Elternteile viel Alkohol. Der 37-Jährige musste deshalb schon als Kleinkind in ein Heim, bevor er bei seinem Vater und seiner Stiefmutter aufwuchs.



Es folgte ein Leben in einem schlechten sozialen Umfeld, gefüllt mit Drogen und zahlreichen Straftaten. Neben der Drogensucht stellte der Psychiater auch eine Persönlichkeitsstörung bei dem Angeklagten fest. Er empfahl dem Gericht für den 37-Jährigen eine 24-monatige Therapie im Maßregelvollzug, Antigewalttraining und Suchtberatung.



Zum Abschluss des Verhandlungstages verlas Richter Ulrich Galler die Strafregistereinträge des Angeklagten. Es waren 31 Einträge seit 1997. Ein Urteil soll am 10. März gesprochen werden.