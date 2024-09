Sina Kongehl-Breddin lässt sich von Arendsee inspirieren. Diesmal hat die Stendaler Autorin aber keine Morde im Sinn, sondern richtet sich mit ihrem Werk an Kinder.

Im Kinderbuch geht es um eine Blaue Perle – so wird der Arendsee im Volksmund als Synonym genannt.

Arendsee. - Der beschauliche Luftkurort war bereits zwei Mal Tatort von fiktiven Verbrechen – in literarischen Krimis. Nun stimmt Sina Kongehl-Breddin in ihrem neuesten Werk positivere Fantasie ohne Verzicht auf die nötige Spannung an.