Allein die Anzahl der Beteiligten verspricht ein beeindruckendes Erlebnis. Mindestens 200 Kinder, vielleicht auch sehr viel mehr, werden am 14. September in Halberstadts Dom musizieren.

Halberstadt. - Die Vorbereitungen laufen seit Monaten. Nach den Sommerferien geht es dann in die heiße Phase. Schließlich soll am 14. September in Halbertadts Dom alles klappen,