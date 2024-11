In Neulingen wird auf Yoga, Gartentherapie und einen aktiven Tag gesetzt. Wann Interessenten dort mehr zu diesen Themen erfahren können.

Angebote für die Gesundheit nahe Arendsee mitten in der Natur

Yoga führt in Neulingen regelmäßig zur Entspannung.

Neulingen/vs. - Der Schaugarten „Neue Wege gehen“ auf dem Gelände des Landhofes Neulingen wird mehr und mehr ein Ort der Begegnung, Erholung, Musik und Kunst. Dementsprechend ist das Programm für 2025 ausgelegt. Ende Januar beginnt der neue Lehrgang Gartentherapie – Helfende Gärten. Das Angebot richtet sich unter anderem an Pädagogen, Sozialbetreuer und Mitarbeiter in Pflegeeinrichtungen. Der Lehrgang endet mit einer schriftlichen Projektarbeit und der mündlichen Prüfung mit Präsentation im Rahmen der öffentlichen Abschlussveranstaltung im Februar 2026. Genauer betrachtet werden unter anderem Krankheitsbilder und ihre Besonderheiten bezüglich der Gartentherapie. Themen wie Botanik, Grundlagen der Bodenkunde, Pflanzenschutz, Düngung sowie Strauch- und Baumpflege kommen nicht zu kurz. Dieser Lehrgang ist als Bildungsurlaub anerkannt. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite www. neue-wege-gug.de. Anmeldungen werden per Mail info@neue-wege-gug.de entgegengenommen. Dies gilt für alle Veranstaltungen.