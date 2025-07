Lange wurde über die Ansiedelung von McDonald’s in Oschersleben spekuliert. Nun sind die Bagger angerückt. Den Bau einer Filiale bestätigt die Stadt. Was sagt das Unternehmen?

Pommes, Burger und Co.

In Oschersleben wird ein McDonald's-Restaurant gebaut. Weite Wege nach Magdeburg oder Halberstadt gehören wohl bald der Vergangenheit an.

Oschersleben - Schon seit geraumer Zeit gibt es in Oschersleben Spekulationen darüber, dass die amerikanische Fast-Food-Kette McDonald’s eine Filiale in der Bodestadt eröffnet. Seit vergangener Woche steht nun fest: Das Unternehmen hat nun tatsächlich mit den Bauarbeiten für eine Filiale in Oschersleben begonnen.