Arendsee - Auf einer Betonfläche des Tauchclubs wurden etliche Teile sorgsam abgelegt und genauso behutsam verpackt: Sie werden in den nächsten Monaten genauer untersucht. Mitarbeiter des Landesamtes für Archäologie und Denkmalpflege wollen genau wissen, wie alt sie sind. Die historischen Stücke wurden in dieser Woche im See gefunden. Neben der Fundstelle des Prahms wurden weitere Bereiche der Blauen Perle durch Taucher und Roboter näher betrachtet.