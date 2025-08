In Magdeburg bietet der Programmkalender am 9.8.2025 unter anderem Feuerwerk, Konzerte, Literatur, eine Führung und ein Public Poetry Scream.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps zu Events und Veranstaltungen am Samstag

Magdeburg - Auch Samstag, der 9. August 2025, bietet in Magdeburg Programm. Die Volksstimme hat Tipps zusammengetragen.

Pyro Games im Magdeburger Elbauenpark

Am Samstag, den 9. August 2025, verwandelt sich der Elbauenpark in Magdeburg ab 18 Uhr in ein funkelndes Farbenmeer. Unter dem Titel „Faszination Feuerwerk“ messen sich drei der besten Pyroteams Deutschlands in einem spektakulären Wettbewerb um die goldene Trophäe der Feuerwerkskunst. Vor der beeindruckenden Kulisse der Galopprennbahn präsentieren sie kunstvoll choreografierte Feuerwerke, begleitet von mitreißender Musik, leuchtenden Kometen und prachtvollen Lichteffekten. Das Publikum entscheidet am Ende, welches Team den begehrten Titel mit nach Hause nehmen darf.

Doch die Pyro Games 2025 sind mehr als ein Feuerwerkswettbewerb – sie sind ein Festival für die ganze Familie. Neben den farbenprächtigen Explosionen am Nachthimmel sorgen Live-Musik, Feuershows und eine Kinderarea für durchgängige Unterhaltung. Die Gruppe Stamping Feet begeistert mit pulsierenden Rhythmen und energiegeladener Trommelkunst, während das Künstlerkollektiv 360Gradevent mit Flammen, Akrobatik und Feuerartistik die Stimmung zum Kochen bringt.

Ein besonderes Highlight erwartet die Gäste mit der Licht- und Lasershow von Jürgen Matkowitz, dem Kopf hinter Apollo Art of Laser and Fire. Seine musiksynchrone Show vereint Technik, Musik und visuelle Effekte zu einem beeindruckenden Gesamtkunstwerk, das den Elbauenpark in magisches Licht taucht.

„Boogie-Woogie, Blues & more“ mit Alexander Blume im Magdeburger Moritzhof

Am Samstag, den 9. August, bginnt um 20 Uhr auf dem Moritzhof am Moritzplatz 1 das 23. Konzert von Alexander Blume. Unter dem Titel „Boogie-Woogie, Blues & more“ stehen an diesem Abend gleich mehrere hochkarätige Musiker auf der Bühne, angeführt von Pianist Alexander Blume, einem der bekanntesten Vertreter der ostdeutschen Blues- und Jazzszene.

Als musikalischer Gast ist „Big Joe“ Stolle eingeladen – eine Blueslegende, die in diesem Jahr ihren 75. Geburtstag feiert. Blume und Stolle verbindet eine lange Freundschaft, die in den 1980er Jahren auf gemeinsamen Tourneen mit der Band "Zenit" begann. Begleitet werden die beiden von Maximilian Blume an den Drums und der Dresdner Bassistin und Komponistin Sina Rien. Gemeinsam schaffen sie eine kraftvolle musikalische Basis für einen Abend, der zwischen Boogie, Blues, Jazz und artverwandten Klängen pendelt – ganz im Sinne von Big Joes Motto: „Stecker rein und los geht’s.“

Alexander Blume blickt auf über fünf Jahrzehnte Bühnenerfahrung zurück, hat mehr als 60 CD-Produktionen mitgestaltet und ist neben seiner Konzerttätigkeit auch als Musikpädagoge und Autor tätig. Big Joe Stolle ist seit den 1960er Jahren fester Bestandteil der ostdeutschen Musikszene, spielte in verschiedenen Bands und studierte Gesang in Leipzig.

Maximilian Blume, Alexanders Sohn, ist seit seiner Kindheit musikalisch aktiv und tourt seit Jahren gemeinsam mit seinem Vater durch Europa, die USA und den Nahen Osten. Bassistin Sina Rien bringt zusätzlich klangliche Tiefe in das Ensemble – mit ihrem Gespür für Rhythmus und ihren Erfahrungen aus internationalen Musikprojekten.

"John Garner" im Magdeburger Volksbad Buckau

Mitreißend, gefühlvoll und voller Energie – so erlebt man "John Garner" am Samstag, den 9. August 2025 um 20 Uhr im Volksbad Buckau. Was einst 2016 als kleines Akustikprojekt begann, hat sich längst zu einer der eindrucksvollsten Livebands Deutschlands entwickelt. Mit dreistimmigem Gesang, eingängigen Melodien und einem facettenreichen Instrumenteneinsatz erzählen sie Geschichten, die das Leben schreibt – mal still und bewegend, dann wieder laut, mitreißend und voller Kraft.

Frontmann Stefan Krause, der vom Deutschen Rock & Pop Verband zum besten Rocksänger des Landes gekürt wurde, steht gemeinsam mit Chris Sauer an Gitarre und Mandoline sowie Sängerin Lisa Seifert auf der Bühne. Ihre ausdrucksstarke Stimme und Präsenz verleihen dem Sound der Band eine ganz eigene Handschrift.

Seit 2018 sorgt die erweiterte Besetzung – mit Kontrabass, Piano, Banjo, E-Gitarre und einem außergewöhnlichen Drum-Setup – für ein musikalisches Erlebnis, das zwischen Folk, Indie und Rock pendelt. Dabei bleibt alles handgemacht, ehrlich und voller Spielfreude.

"John Garner" stehen für Authentizität, Humor und starke Bühnenmomente – ein Konzertabend, der im Ohr bleibt und das Herz trifft. Ort des Geschehens ist das Volksbad Buckau, Einlass ist ab 19 Uhr.

Nacht(ver)führung durch den Herrenkrugpark mit Nadja Gröschner und Frank Kornfeld

Eine besondere Zeitreise erwartet Besucher am Samstag, den 9. August 2025, wenn Oberbürgermeister August Wilhelm Francke und seine Gemahlin Sophie – dargestellt von Nadja Gröschner und Frank Kornfeld – bei Einbruch der Dämmerung zu einer unterhaltsamen Nacht(ver)führung durch den Herrenkrugpark laden. Der historische Park, einst als Wiese zur Heugewinnung genutzt, wurde im 19. Jahrhundert unter Franckes Regie vom preußischen Gartenbaudirektor Peter Joseph Lenné gestaltet.

Mit viel Witz und historischem Wissen erzählen die beiden Gastgeber vom Wandel des Parks, von kuriosen Begebenheiten und überraschenden Zusammenhängen – etwa wie die Borussia mithilfe der Hundesteuer finanziert wurde oder was es mit einem Akrostichon auf sich hat. Bei Zichorienkaffee und einem Glas Sekt am Elbufer wird Geschichte lebendig und der Herrenkrugpark in einem ganz neuen Licht erfahrbar.

Treffpunkt ist um 19 Uhr an der Endstelle der Straßenbahnlinie 6. Die Führung ist für Kinder unter 12 Jahren nicht geeignet. Es gibt keine Ermäßigungen auf den Ticketpreis. Karten können über ein Bestellformular auf www.feuerwachemd.de oder telefonisch unter 0391-602809 reserviert werden.

„Der Magdeburger Hurenkarren“ im Klosterbergegarten

Am Samstag, den 9. August 2025, findet von 18 bis 20 Uhr eine besondere Lesung im Grünen statt – am idyllischen Gartenhaus des Klosterbergegartens. Anlass ist das Jubiläum „200 Jahre Klosterbergegarten“. In diesem stimmungsvollen Rahmen liest Annelie Oettel aus dem Buch „Der Magdeburger Hurenkarren“ von Helmut Menzel und nimmt ihr Publikum mit auf eine literarische Reise durch die Besonderheiten und Eigenheiten Alt-Magdeburgs.

Zwischen historischen Anekdoten und humorvollen Episoden entsteht ein lebendiges Bild der Stadt in vergangenen Zeiten. Begleitet wird die Lesung von einem Glas Prosecco oder hausgemachter Limonade, zubereitet mit Blüten aus dem Garten selbst. Die Veranstaltung lädt dazu ein, Geschichte und Geschichten in entspannter Atmosphäre zu genießen.

„Public Poetry Scream“ am Magdeburger Hundertwasserhaus

Der Magdeburger Förderverein der Schriftsteller hat den „Public Poetry Scream“ – im Deutschen so etwas wie der „Öffentliche Ruf der Poesie“ – nach der guten Resonanz in der vergangenen Jahren 2025 neu aufgelegt. Alle, die Lust am Vortragen haben, sind ab diesem Sonnabend wöchentlich eingeladen, am Hundertwasserhaus Texte von ihren Lieblingsautoren oder eigene Texte vorzutragen.

Die Moderatoren des Fördervereins der Schriftsteller nehmen vorab Anmeldungen von Interessierten entgegen. Beginn der Veranstaltung ist bis in den September hinein jeden Sonnabend um 14 Uhr vor der Buchhandlung Fabularium in der Grünen Zitadelle, dem Magdeburger Hundertwasserhaus am Südabschnitt des Breiten Wegs.

Kunstmuseum Magdeburg mit "Opération Béton"

Im Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen in Magdeburg läuft die Ausstellung "Opération Béton" mit einer Vernissage eröffnet. Das Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen befindet sich in der Regierungsstraße 4-6 in Magdeburg.

Die Ausstellung thematisiert den Baustoff Beton, der nicht nur in der Architektur, sondern auch in der Kunst eine lange Tradition hat. Beton, ein Material, das aus Zement, Gestein und Wasser besteht, bietet unzählige Anwendungsmöglichkeiten und hat Kunstschaffende immer wieder inspiriert. Dabei spiegelt sich in seinem Gebrauch sowohl das kreative Potential als auch das gesamte Spektrum zwischen Zerstörung, Wiederaufbau und Umweltkatastrophe wider.

Die Ausstellung zeigt Werke von Karl-Heinz Adler, Erasmus Schröter, Carsten Nicolai und Marta Dyachenko. Diese Künstler setzen sich auf unterschiedliche Weise mit der Vielgestaltigkeit des Materials auseinander und hinterfragen seine Bedeutung im Kontext der aktuellen Klimakrise. In einer Zeit, in der Beton sowohl als Symbol für Fortschritt als auch für ökologische Katastrophen steht, werden die unterschiedlichen Perspektiven der Künstler sichtbar.

Karl-Heinz Adler zeigt mit seinen Formsteinsystemen eine Neuinterpretation des Werkstoffes Beton. Diese Werke symbolisieren den Wiederaufbau und die Möglichkeit, aus den Trümmern Neues zu schaffen. Carsten Nicolai thematisiert in seinem Video „Betonschiff ohne Namen“ die Widersprüchlichkeit von Vergehen und Bewahren. Die visuelle und musikalische Intervention verdeutlicht die Ambivalenz dieses Materials im Kontext der menschlichen Zerstörung und der Hoffnung auf Bewahrung.

Erasmus Schröter hat für seine Fotografien die Bunker des „Atlantikwalls“, der 1942 von der deutschen Besatzung in Auftrag gegeben wurde, inszeniert. Durch die Verwendung von farbigem Licht schafft er eine Atmosphäre, die zwischen der Bedrohung der Vergangenheit und der Lächerlichkeit der Größe schwankt.

Marta Dyachenko fokussiert sich auf die Möglichkeiten, aus Beton Neues zu erschaffen. Ihre Skulpturen aus gegossenem Beton thematisieren den Wandel von Zerstörung zu Bewahrung und zeigen die kreativen Potentiale des Materials.

"Körperwelten – Der Zyklus des Lebens" in Magdeburger Hyparschale

Ab dem 16. Mai präsentiert Dr. Gunther von Hagens, der Plastinator, zusammen mit Kuratorin Dr. Angelina Whalley erstmals die Ausstellung "Körperwelten – Der Zyklus des Lebens" in der Magdeburger Hyparschale am Kleinen Stadtmarsch. Die Ausstellung zeigt den menschlichen Körper im Kreislauf von Entstehen und Vergehen und beleuchtet die Entwicklung des Körpers von der Zeugung bis ins hohe Alter.

Mit einer Vielzahl an echten menschlichen Exponaten und faszinierenden Ganzkörper-Plastinaten ermöglicht die Ausstellung einen tiefen Einblick in die anatomische Struktur des Körpers und erklärt die Funktionsweise sowie das Zusammenspiel der Organsysteme. Dabei wird auch auf häufige Erkrankungen und ihre Auswirkungen auf den Körper eingegangen. Besucherinnen und Besucher können sich mit dem eigenen Leben auseinandersetzen und die Veränderungen des Körpers im Laufe der Zeit nachvollziehen.

"Körperwelten" hat weltweit bereits mehr als 56 Millionen Menschen begeistert und verändert nachhaltig den Blick auf den menschlichen Körper und die eigene Lebensweise. Die ausgestellten Plastinate stammen aus dem Körperspende-Programm des Instituts für Plastination in Heidelberg, in dem mehr als 21.000 Spender registriert sind.

Die Ausstellung ist montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr geöffnet, mit dem letzten Einlass um 17 Uhr. Samstags und sonntags können die Besucher von 10 bis 18 Uhr (letzter Einlass: 17 Uhr) die Ausstellung erleben.

Pete Anthony Alderton gibt in Konzert im Machwerk

Am Samstag, den 9. August 2025 um 20 Uhr, steht Pete Anthony Alderton mit Gitarre und unverwechselbarer Stimme auf der Bühne des Machwerks im Breiten Weg 114a – ein Abend ganz im Zeichen des Blues und großer Songwriterkunst. Mit seiner rauen, tiefen Stimme verleiht Alderton dem Blues eine neue Farbe und bringt zugleich seine ganz persönliche Note in das Singer-Songwriter-Genre ein.

Sein Repertoire reicht von eindrucksvollen Interpretationen bekannter Songs – etwa von Leonard Cohen oder Tom Waits – bis hin zu eigenen Kompositionen, die Geschichten aus seinem bewegten Leben auf der Straße erzählen. Dabei schwingt oft auch ein gesellschaftskritischer Ton mit, der seinen Liedern Tiefe und Relevanz verleiht.

Ausverkauft in Magdeburg

Zum Redaktionsschluss keine Tickets gab es mehr für "Das Gespenst von Canterville" um 20.30 Uhr im Insel Theater in der Zollstraße 19.

Gegebenenfalls sind an der Tages- beziehungsweise Abendkasse noch Eintrittskarten erhältlich. Für einige Veranstaltungen gibt es Wartelisten.