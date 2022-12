prekäre Lage Retter ohne Löschwasser: Arendseer Feuerwehren brauchen dringend neue Teiche und Brunnen

Die Feuerwehren der Einheitsgemeinde Arendsee sollen in Zukunft ausreichend Möglichkeiten haben, um im Ernstfall genügend Wasser an die jeweilige Brandstelle pumpen zu können. In einigen Orten ist die Situation so ernst, dass schnell reagiert werden muss.