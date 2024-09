Arendseer Markt vor dem Aus: Bürgermeister Norman Klebe wird in die Pflicht genommen

Arendsee. - Für einige Einwohner ist es undenkbar, dass der Arendseer Wochenmarkt endet. So wird es aber kommen, wenn nicht bald eine Lösung in Sicht ist. Denn Heiko Seifert hat seinen Rückzug angekündigt. Eine Stadtratsfraktion will nicht länger abwarten.