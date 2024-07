Freizeit im Sommer Auch an Regentagen: Mit welchen Angeboten das Arendseer Strandbad im und am Wasser Gäste lockt

Mehrere heiße Tage am Stück haben in diesem Jahr in Arendsee bislang Seltensheitswert. Doch es gibt im Strandbad neben Schwimmvergnügen noch weitere Attraktionen.