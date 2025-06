Der sanierte Kanzelaltar wurde am Peter-und-Paul-Tag wieder in Dienst gestellt.

Kermen. - Der Besucheransturm in Kermen im vergangenen Jahr am Peter-und-Paul-Tag wurde in diesem Jahr noch übertroffen. Die überwiegende Zahl der Besucher musste vor dem Eingang der Kirche Platz nehmen und konnte bei offener Tür nur zuhören, was sich im Inneren abspielte.