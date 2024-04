Freizeit, Umwelt und Tourismus Baden ohne Blaualgen: Touristen und Einheimische sollen mehr Freude im Sommer haben

Arbeitsgemeinschaft Der Arendsee trifft sich zur Frühjahrstagung. Thema: Restaurierung per Phosphorfällung. Untere Wasserbehörde stellt Genehmigung in drei Monaten in Aussicht.