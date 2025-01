Beim Blick auf die Wiese an der Salzwedeler Straße wird der umstrittene Edeka-Plan seit Wochen heiß diskutiert. Dies ist aber nicht das einzige Vorhaben.

Baupläne auf einer Wiese in Arendsee: Wohnraum für 60 Senioren und Pflege

Holger Stahlknecht erklärte das Projekt für betreutes Wohnen in Arendsee, an dem weiter festgehalten wird.

Arendsee. - Nur ein Supermarkt auf der kommunalen Fläche an der Salzwedeler Straße in Arendsee? Dieser Eindruck kann bei den Diskussionen in den vergangenen Monaten schnell entstehen. Aus der Bevölkerung und speziell auch aus den Reihen der Kommunalpolitik kommt zunehmend das Anliegen, stärker über ein spezielles Senioren-Projekt zu sprechen.