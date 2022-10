Baustellen: Wer mit dem Auto nach Arendsee will, muss Umleitungen nutzen

Anfang Oktober gab es Probleme mit der Wasserleitung in der Mühlenstraße, diese setzen sich an anderer Stelle fort.

Arendsee - Neben der bestehenden Umleitung auf Grund der Sanierung der B190 (Ritzleben-Binde) kommt direkt in Arendsee eine weitere Baustelle hinzu. Autofahrer müssen Umwege in Kauf nehmen.

„In der Zeit vom 24. Oktober bis einschließlich 4. November wird die Kreuzung Hohe Warthe/Mühlenstraße/Friedensstraße (Einengung) in Arendsee für den Gesamtverkehr gesperrt“, informierte die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Grund sind „Arbeiten im Straßenraum“. Die Volksstimme fragte beim Stadtoberhaupt nach und wollte wissen, ob dies mit einem eventuellen Abriss der dortigen Hausruine zusammenhängt. „Schön wäre es“, so das Stadtoberhaupt. Tatsächlich geht es um ein Problem unterhalb der Kreuzung. Norman Klebe war aufgefallen, oberhalb breitete sich Feuchtigkeit aus.

Er kontaktierte den Wasserverband Stendal-Osterburg, der nun während einer größeren Bauaktion das dortige Leitungssystem in Ordnung bringen lassen will. Dies gehe nur bei Vollsperrung und dauere knapp zwei Wochen. Damit ist ein üblicher Weg in die Arendseer Innenstadt und wieder hinaus versperrt. Die Verwaltung hat entschieden, umgeleitet wird ab Montag, 24. Oktober, bis einschließlich Freitag, 4. November, über die Koloniestraße und die Alte Poststraße. Von dort aus kann die Innenstadt auf der Bahnhofstraße erreicht werden. Dies gilt für den gesamten Verkehr, also auch für Radfahrer. Mit der bevorstehenden Baustelle setzt sich ein für den Bereich der Einheitsgemeinde seit längerem bekanntes Problem fort: In der Mühlenstraße bricht mindestens einmal im Jahr an irgendeiner Stelle ein Wasserrohr. Bislang zuletzt geschah dies Anfang Oktober. Bereits da wurde deutlich, weiter oberhalb der Mühlenstraße – im Kreuzungsbereich – liegt auch etwas im Argen.