Ehestreit in drei Akten: Premiere in Arendsee sorgt für Begeisterung

Sommertheater auf der Klosterbühne am Arendsee: Robert (Matthias Hinz) und Rita (Kerstin Slawek) begegnen am Unfallort, wo sie ihrem Autowrack entsiegen, der Himmelspfortenöffnerin Petra (Niclas Ramdohr).

Arendsee. - Premiere in drei Akten auf der Klosterbühne am Arendsee: Eingeschlossen in ihr verunfalltes Autowrack streiten sich Ehefrau Rita - Kerstin Slawek - und ihr Mann Robert - Matthias Hinz - herzerfrischend deftig und wortgewandt. In der Havarie potenzieren sich Konkurrenzdenken, Neid und Eigensucht. Ihre Situation – eingeklemmt im Auto, das im Graben einer gottverlassenen Gegend liegt – wendet sich erst mit der Entdeckung des Fahrrades auf der Kühlerhaube.