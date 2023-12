Der Verein Rund um den See geht mit einem digitalen Angebot an den Start und organisiert eine Wanderung im Januar.

Arendsee. - „Das Türchen bei Physiotherapie Buch wurde von Angela Buch wieder mit viel Liebe gestaltet“, beschrieb Kathrin Goyer eines von vielen Höhepunkten, die derzeit in den Ortsteilen der Einheitsgemeinde Menschen zusammenführen. Dies gelang vor wenigen Tagen auch in Ritzleben. „Unspektakulär, aber echt schön“, fasste Katja Kleinau diesen Abend zusammen.

Beide sind im Verein Rund um den See aktiv. Die Ehrenamtlichen stemmen als Team mit Unterstützung vieler weiterer Freiwilliger sowie der Kommune den Lebendigen Adventskalender. Wer diesen noch genießen möchte, hat dazu amn Freitag, 22. Dezember, ab 18 Uhr an der Feuerwehr in Kläden Gelegenheit. Die letzten beiden Termine 2023: Sonnabend, 23. Dezember, Gustav-Nagel-Areal, und Sonntag, 24. Dezember, Klosterkirche Arendsee. Beginn ist jeweils um 15 Uhr.

Projekte in der Übersicht

Vereinsvorsitzende Kathrin Goyer machte im Gespräch mit der Volksstimme deutlich, dass es auch ein neues digitales Angebot der Ehrenamtlichen gibt. Dieses richtet sich an Diejenigen, die mehr über Rund um den See erfahren oder einen Vorgeschmack auf Termine bekommen möchten. An der Internetseite werde weiter gearbeitet. Viele Fakten sind aber bereits unter abrufbar.

Dazu gehört ein Ausblick auf den Januar. „Rund um den See – im wahrsten Sinne des Wortes! Alle Vereinsmitglieder und solche, die es werden wollen, sind herzlich eingeladen zu einer gemeinsamen Seerunde mit Einkehr zum Mittagessen in Zießau“, ist dort zu lesen. Für die bessere Planung für die Tour am 6. Januar sollten Anmeldungen per E-Mail unter der Adresse info@rund-um-den-arendsee.de erfolgen.

Wie flott die Ehrenamtlichen auch mit Blick Projekte unterwegs sind, lässt sich zudem an einer Liste erkennen. Sieben Vorhaben sind dort aktuell aufgeführt. Dazu gehört neben dem Lebendigen Adventskalender auch Yoga an der Blauen Perle. Beides wurde einst von Arendseer Initiativgruppen angeschoben. Aus dieses wurde Anfang 2022 ein Verein. „Unsere Projekte sind vielfältig und wir sind offen für weitere Ideen. Wir freuen uns über Helfer, Unterstützer, Lob und Kritik und neue aktive wie passive Mitglieder“, heißt es auf der Internetseite, die zum Beispiel während der ruhigen Festtage näher betrachtet werden kann.