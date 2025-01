Einzige Kurklinik für Kinder, Mütter und Väter in Sachsen-Anhalt: Warum diese in Arendsee steht

Arendsee. - „Hier ist ja nix los“: Dieses Vorurteil war in der Vergangenheit mit Bezug auf den Luftkurort negativ belastet. Inzwischen hat sich das Blatt zum Positiven gedreht. Und zwar in der einzigen Kurklinik ihrer Art in Sachsen-Anhalt.