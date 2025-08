Ein Dachdecker soll den Brand an der Kita Kitzsteinteich in Ilsenburg verursacht haben. Die Verhandlung gegen den mutmaßlichen Verursacher beginnt mit einer Überraschung. Der Angeklagte erscheint nicht. Wie das Gericht dennoch zu einem Urteil kam.

Nach dem Brand auf der Baustelle der Kindertagesstätte am Ilsenburger Bahnhofsteich am 27. April 2023 wurde via Luftbild das Ausmaß der Schäden besonders deutlich sichtbar.

Ilsenburg/Wernigerode. - Wer zuweilen skurrile Momente erleben will und genügend Zeit hat, sollte ein Gericht aufsuchen. Gut: Meist gehen die Verfahren dort schnellstmöglich und zielorientiert über die Bühne. Mitunter halten sie aber auch Überraschungen parat. So dieser Tage der Prozess gegen den Verursacher des fatalen Großfeuers an der Neubau-Kita Kitzsteinteich in Ilsenburg im April 2023.