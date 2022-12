Erster integrativer Weihnachtsmarkt in Arendsee

Schnee, Drehorgelmusik und eine Überraschung beim ersten integrativen Weihnachtsmarkt am Arendsee. Inklusion und Nachhaltigkeit sind das Credo im Integrationsdorf.

Die Kinder bestaunten die Drehorgel, mit der der Weihnachtsmann von der Hamburger Muscialbühne am Christbaum im Integrationsdorf Arendsee für Advcentsklänge sorgte. Dabei unterstütze ihn das Gesangsduo Xandra Dee und Hannah David.

Arendsee - „Leise rieselt der Schnee“ erklang es am Sonnabend nicht nur im Integrationsdorf IDA am Arendsee, der Schnee rieselte tatsächlich vom Himmel. Und so hatte der erste inklusive Weihnachtsmarkt dort beste Bedingungen und kleine Schneeballschlachten fanden statt.