Heinrichs Park in Schernikau bietet mit uralten Bäumen, tropischen Sträuchern und blühenden Inseln auf 7.000 Quadratmetern Platz zum Lustwandeln. In dem Kleinod bei Arendsee sind Gäste immer willkommen.

Schernikau. - Schwingt man sich auf der Schaukel, die an der riesigen alten Esche hängt, auf und ab, die laue Luft des Fluges an sich vorbei fächelnd, fühlt man sich sogleich an Kindheits- und Jugenderlebnisse dieser Art erinnert. An Sommer im Garten irgendwo, an sonnengetränkte Endlos-Tage, an Freiheit und Unendlichkeit der Zeit.