1. Mai: Veranstaltung in der Börde Volksfest auf der Reitwiese

Ausflugstipp für Familien: Samswegen erwartet an gleich zwei Tagen Gäste aus nah und fern: Am Feiertag soll das bekannte Ringreiten Besucher anlocken. Am 3. Mai stehen Fahrwettbewerbe an.