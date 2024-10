Das im Jugendfilmcamp gedreht wird, ist normal. Trotzdem war diesmal etwas anders. Denn Teilnehmer wurden unter anderem dabei gefilmet, wie sie ihre eigenen Dreharbeiten besprechen. Der MDR produzierte einen Beitrag, der vier Minuten lang ist und in der ARD zu sehen sein wird. Und zwar bei den Tagesthemen. Dort soll das Arendseer Filmcamp voraussichtlich am Mittwoch, 23. Oktober, ab 22.15 Uhr zu sehen sein. Ganz fest ist der Sendetermin nicht, vorher werde es aber auf keinen Fall sein.

Es geht darum, diese Einrichtung, in der Kinder und Jugendliche die Grundlagen für das Entstehen von eigenen Filmen lernen als besonderen Ort vorzustellen. Dabei kommen neben dem Initiator und Leiter Norman Schenk auch weitere Mitstreiter zu Wort. So zum Beispiel die Arendseerin Gerda Wiswedel, die sich um die kulinarische Versorgung kümmert. Aber auch langjährige Teilnehmer des Camps schildern, was sie immer wieder an diesen kreativen Ort zieht.