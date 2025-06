Feuerwehr-Einsatz bei Unfall Auto kollidiert mit Mülllaster: Opel brennt auf B244-Kreuzung in Wernigerode aus

Ein Auto fing nach einem Crash mit einem Mülllaster in Wernigerode Feuer. Wie es den beiden Fahrern geht und was den Unfall auf der Bundesstraße 244 in der Harz-Stadt ausgelöst hat.