Arendsee - Hochbetrieb herrschte auf dem Rasen des Arendseer Sportplatzes am Harper Weg: 82 Jungen und Mädchen zwischen 6 und 13 Jahren trieben drippelnd die Lederbälle vor sich her. Die Kommandos gab Chefcoach Werner Jaschik von der Fußballschule des Hamburger Sportvereins HSV. Zum neunten Mal fand das Trainingscamp am Arendsee statt. Sechs Profitrainer leiteten den Kickernachwuchs dabei an.

Sie bleiben hier: Landwirtschaft in der Altmark statt Karriere bei der Bank und in die Großstadt

„Die Teilnehmer kommen aus dem südlichen Sachsen-Anhalt wie dem Harz, aus Niedersachsen, Salzgitter, Nordhausen, und Brandenburg sowie natürlich aus der Altmark“, erklärte Paul Gerhard Gerle als Gastgeber vom Fanclub Arendseer Raute. Überall im Stadion, das extra vom Arendseer Sportverein SV 1920 angemietet wurde, hingen die HSV-Transparente, auch das Banner des eigenen HSV-Fanclubs. „Das hängt sonst im Hamburger Volksparkstadion“, ergänzt Gerle.

Bei einem der Heimspiele der favorisierten Mannschaft dort habe er auch Klaus Peter Niebuhr vom Fanclub „Opp de Haidn“ aus Heide in Schleswig-Holstein kennengelernt. Daraus entstand eine Clubfreundschaft und Niebuhr hatte auch in diesem Jahr seine Clubmitglieder zur Unterstützung mit an den Arendsee gebracht. Ebenso einen Erinnerungswimpel. Den überreichte er beim Fachsimpeln rund um den Fußball.

Paul Gerhard Gerle (Zweiter von rechts) nahm den Wimpel von Jürgen Meyer (v. l.), Kai Diener und Klaus-Peter Niebuhr aus Heide entgegen. Helga Räßler

Der stand beim Trainieren im Mittelpunkt. Dribbeln mit und ohne Ball, Slalomlauf mit Ball am Fuß und Zuspiel wurden geübt. Im wechselnden Mannschaftsspiel testeten die Kinder ihr spielerisches Können. „Es werden Ballgefühl, Koordination der Motorik und Schnelligkeit geschult und gefördert“, so Werner Jaschik in einer Pause. Die nutzten die jungen Kicker zum Trinken aus ihren HSV-Wasserflaschen.