Das Unternehmen Krampitz Tanksysteme hat auch in Krisenzeiten keine Probleme und ist international tätig. Nun gelingt dort auch die Nachfolge für den Firmengründer.

Salzwedel. - Viele gute Nachrichten gibt es aus der heimischen Wirtschaft gerade nicht – ein Unternehmen gibt seinen Standort in Salzwedel auf, ein anderes kämpft ums Überleben. In Gardelegen hat der Autozulieferer Boryszew Insolvenzantrag gestellt, und in Kalbe sind zwei Firmen ganz von der Bildfläche verschwunden. Dass es auch anders geht, zeigt die Krampitz Tanksystem GmbH. Nun klappt dort sogar die Unternehmensnachfolge.