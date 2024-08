Was im Rahmen des Musikfestes Altmark direkt in der Einheitsgemeinde Arendsee zu erleben ist.

Für Kinder und Erwachsene: Konzerte in Arendsee von Klassik bis Rock

Arendsee/hz. - Das Musikfest Altmark will in Arendsee für klangliche Furore sorgen. Ein vielstimmiges Fest für Jung und Alt mit Chören des Chorkreises Altmark steht am Sonnabend, 14. September, ab 14.30 Uhr bevor. Auf der Freilichtbühne des Kinder- und Jugenderholungszentrums (KiEZ) werden vielfältige Musikstücke erklingen. Zehn Chöre treten auf. Das Motto lautet „Für die Kinder dieser Welt“.

Generations- und grenzübergreifende Rockmusik mit der Band PAST wird am Mittwoch, 2. Oktober, auf dem Landhof Neulingen geboten. Nach 35 Jahren Öffnung der Grenzen zwischen West- und Ostdeutschland präsentiert die Gruppe aus Osterburg live handgemachte Musik. Los geht es um 19 Uhr. Karten zum Preis von 15 Euro, ermäßigt 10 Euro, gibt es an der Abendkasse. Eine Vorbestellung ist unter der Telefonnummer 039384/98 56 08 möglich.

Freunde von spanischen Volksliedern, Arien und Evergreens kommen am Sonntag, 13. Oktober, auf ihre Kosten. Miriam Büttner-Mühlenberg singt ab 15.30 Uhr im Evangelischen Gemeindezentrum unterm Regenbogen. Die spanische Musik ist äußerst vielfältig: Bekannt für ihre mitreißenden Tanzrhythmen und ihr überschäumendes Temperament, bietet sie auch sanfte Wiegenlieder und tiefmelancholische Klagen.

Klassische Musik mit Verrücktheiten

„Klassische Musik und andere Verrücktheiten mit Iris Siegfried & Olga Shkrygunova“ lautet die Überschrift für ein Konzert am Sonnabend, 19. Oktober, im Luftkurort. Die beiden Musikerinnen entführen ihr Publikum ab 19.30 Uhr in ihren ganz persönlichen Musiksalon im Cafégarten Arendsee. In ihrem Bühnenprogramm Democratìa geht es um Liebe und gelebte Demokratie, Tango, Verrücktheiten, Kinder und die berührendste Hauptsache der Welt: die klassische Musik.

Das Duo Klavieriki möchte mit einer tierisch musikalischen Reise rund um den berühmten Karneval der Tiere von Camille Saint-Säens überzeugen. Treffpunkt ist ebenfalls der Cafégarten. Und zwar am Sonntag, 20. Oktober, um 10.30 Uhr. Die beiden Musikerinnen bieten vielfältige Musik rund um die Tierwelt von damals. Sie nutzen verschiedene Instrumente, Clownerie, Leichtigkeit und Humor. Klavieriki, das sind Iris Siegfried (Gesang und Violine) und die Konzertpianistin Olga Shkrygunova. Kartenvorbestellungen sind ab sofort telefonisch unter der Nummer 03901/840 42 03 oder per E-Mail unter der Adresse kultur@altmarkkreis-salzwedel.de möglich.

Weitere Informationen sind unter der Internetadresse www.musikfest-altmark.de zu finden. Die Veranstaltungsreihe wird vom Landkreis Stendal und dem Altmarkkreis Salzwedel gemeinsam getragen. Außerdem unterstützen das Land Sachsen-Anhalt, die Kreissparkasse Stendal und die Sparkasse Altmark West.