Musikfest Altmark bereichert die Region Arendsee. Ungewöhnliche Konzerte gibt es direkt an der Blauen Perle und auf einem Kartoffelacker in Neulingen. Eine Elfe ist im Gemeindezentrum.

Arendsee. - Mit Hilfe des Musikfestes Altmark wird das kulturelle Angebot im Bereich Arendsee deutlich gesteigert. Zudem sind es Veranstaltungen, die in dieser Form Seltenheit haben.

So wird die Klosterbühne am Sonntag, 31. August, für ein Stück mit ernstem Hintergrund genutzt. Ein Umweltmärchen beginnt um 16 Uhr. „Das Stück ist eine musikalische Collage für vier Sänger, Klavierbegleitung und Percussion“ heißt es in der Ankündigung und weiter: „Die Musik von Händel, Verdi, Wagner, Fauré und Trenet schöpft aus dem Thema Wasser und Meer, gespielt auf originellen Recycling-Instrumenten aus Müll und Plastik.“ Sämtliche Kostüme sind aus Second Hand- sowie Recycling-Stoffen gefertigt. Das Stück richtet sich an Kinder ab zehn Jahren sowie Jugendliche und Erwachsene. Im Hintergrund der Bühne befindet sich der Arendsee.

Karten im Kulturamt Salzwedel

Passend dazu geht es bei der Veranstaltung um Poseidon: Der Gott aus der griechischen Mythologie hat zwei Töchter. Als Coralia krank wird, sind die Hofärzte ratlos – jeden Tag wird sie blasser und kraftloser und das Leben weicht langsam aus ihr ... Auf der Suche nach einem Heilmittel werden spannende Abenteuer erlebt.

Karten für zwölf Euro gibt es an der Abendkasse. Tickets können zudem vorher im Kulturamt des Altmarkkreises Salzwedel reserviert werden. Katja Kleinau ist unter der Telefonnummer 03901/840 42 03 und per Mail (kultur@altmarkkreis.de) erreichbar.

Neues Arendseer Buch wird vorgestellt

Dies gilt auch für eine weitere Veranstaltung (Kartenpreis ab 10 Euro) des Musikfestes – im Gemeindezentrum Unterm Regenbogen. Monic „Maraan“ Clement liest dort am Sonntag, 12. Oktober, ab 15 Uhr aus ihrer neuen Buchreihe „Fridolinas Freunde – liebevoll mystische Elfengeschichten vom Arendsee“. Dabei begleitet sie Vollblutmusiker Dietrich Eichenberg auf verschiedenen Instrumenten. Monic Clement wohnt in Binde und hat somit einen direkten Bezug zur Region.

Sie schrieb über die kleine Elfe Fridolina Schneck. Diese lebt unter einem großen alten Baum am Arendsee. In den Wäldern rund um die Blauer Perle trifft sie allerlei Tiere und geheimnisvolle, erstaunliche Wesen. Sie findet Freunde und erlebt mit ihnen viele Abenteuer.

Kostenfreien Konzert beim Kartoffeltag

Kostenfrei erlebbar ist ein Konzert am Sonnabend, 20. September, von 11.30 bis 13.30 Uhr in Neulingen. Swing, Dixieland, Blues und leichter Jazz erklingen auf einem Acker. Genau genommen ist es der Platz für den Neulinger Kartoffeltag. Im Rahmen dieser Veranstaltung tritt die Band Blechgarage aus Seehausen unter dem Motto „Matinee auf dem Acker - zwischen Kartoffelsack und Reibekuchen“ auf. „Das Konzert soll für alle Interessierten zugänglich sein“, informierte Christel Tiemann, Vorsitzende des Vereins De Dörpstroat. Dieser organisiert das Fest.

Das Musikfest Altmark wird von den Landkreisen Stendal und Salzwedel getragen. Finanzielle sowie ideelle Hilfe gibt es vom Land Sachsen-Anhalt sowie der Kreissparkasse Stendal und der Sparkasse Altmark West.