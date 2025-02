Gardelegen/Altmark. - 26 Konzerte und Lesungen an 18 besonderen Orten in der gesamten Altmark – das bieten die Altmark Festspiele für 2025. Das Publikum kann sich auf hochkarätige Künstler aus aller Welt freuen. Schon allein zum Auftakt der Altmark Festspiele am Sonnabend, 24. Mai, wird es spannend und fulminant: „Hollywood in Stahl und Klang“ verspricht so manche Überraschung, und das in einer ganz besonderen Spielstätte, in der großen Industriehalle der Alstom Lokomotiven Service GmbH Stendal. Diese Spielstätte bietet Platz für 700 Zuschauer.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.