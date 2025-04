Arendsee/hz - Waldbaden: Der Gesundheitstrend aus Japan, ist ab April auch am Arendsee erlebbar. Möglich machen dies Kursleiterin Katrin Klupsch-Jandt und die Einheitsgemeinde als Besitzer des Areals.

Das Ziel: Den Kindern den Wald als Ort zeigen, an dem sie ihren Bewegungsdrang und ihre Neugierde ausleben können. Die motorischen Fähigkeiten sowie das Kreislaufsystem sollen gestärkt werden.

Das Atmen üben

Aber auch Ruhe und Entspannen kommen nicht zu kurz. Dabei wird keine lange Strecke zurückgelegt. „Vielmehr gibt es in den 60 Minuten kleine angeleitete Wahrnehmungs- und Atemübungen, Kreativphasen, Fantasierätsel und Spiele“, so Katrin Klupsch-Jandt.

Der erste Termin ist am Gründonnerstag, 17. April, und der Beginn um 10.30 Uhr. Treffpunkt: der Parkplatz der DRK-Kurklinik an der Lüchower Straße. Wer mitmachen möchte, sollte sich vorher anmelden. Dies ist unter der Telefonnummer 0171/3 23 26 85, per WhatsApp oder per Mail (zeitimwald@gmx.de) möglich. FOTO: dpa