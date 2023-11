Arendsee. - Die festlichen Veranstaltungen gingen bereits vor der Corona-Krise zurück. Damals war nichts mehr möglich. Die Weihnachtsmärkte erleben in der Zeit danach einen förmlichen Arendsee-Boom. Das Rekordjahr 2022 könnte übertroffen werden.

So soll es erstmals einen richtigen Weihnachtmarkt auf dem Gelände der Minigolfanlage am Wendlandweg geben. Rieke Berndt hatte das Gelände bereits in den vergangenen Jahren passend geschmückt und an den Wochenenden kleine kulinarische Genüsse geboten. Nun will sie das Ganze größer aufziehen. Wenn das Wetter mitspielt, soll der Weihnachtsmarkt an jedem Adventswochenende, beginnend am Sonnabend, 2. Dezember, geöffnet sein. Dies schafft das Minigolf-Team aber nicht allein. Einige Mitstreiter haben sich bereits gefunden, weitere Händler sind willkommen. „Wir würden uns vor allem über regionale Produkte freuen“, so Rieke Berndt. Wer bei diesem neuen Arendseer Weihnachtsmarkt kreativ mitwirken möchte, der kann sich bei ihr unter der Telefonnummer 0172/461 99 31 melden.

Die zweite Auflage gibt es von einer integrativen Veranstaltung. Dieser Markt unter der Federführung des Integrationsdorfes beginnt am Sonnabend, 2. Dezember, um 14 Uhr auf dem Gelände am Harper Weg. Die meisten der liebevoll gestalteten Stände werden von Werkstätten und Einrichtungen für Menschen mit Handicap betrieben und bieten hochwertige, oftmals handgefertigte Waren an.

Aventsfeier im alten Arendseer Kloster

Noch nicht so lange am Start ist zudem eine weiterentwickelte Form des Klosters im Advent. Die Stadt unterstützt den Förderverein dabei. Am Sonntag, 10. Dezember, wird es auf dem Areal sowie vor der Klosterkirche ab 13 Uhr gemütlich. Im Gotteshaus singen dann The Gregorian Voices. Das Konzert beginnt um 19 Uhr.

Traditionell wird zudem in Sanne gefeiert. Die Märchengruppe probt bereits, um den Gästen am Sonnabend, 2. Dezember, Lustiges zu bieten. Geselligkeit kommt auf dem Dorfplatz ab 15 Uhr auf. In der Vorweihnachtszeit gibt es auch einen Markt auf dem Fleetmarker Lindenplatz. Darüber informieren der Gewerbeverein und die Evangelische Kirchengemeinde. Kinderbasteln, Kulinarisches und Weihnachtsbaumverkauf wird am Sonnabend, 16., und Sonntag, 17. Dezember, von jeweils 10 bis 17 Uhr geboten. Auch der Weihnachtsmann schaut vorbei. Am Sonntag gibt es um 17 Uhr ein vorweihnachtliches Konzert in der Kirche. Mit dabei sind die Jagdhornbläser Fleetmark, die Veehharfengruppe, der Singekreis Sanne sowie Dietrich Meyer mit seiner Flötenauswahl.

Die Grundschule Arendsee lockt am Dienstag, 5. Dezember, mit einem Nikolausmarkt ab 16 Uhr und bindet dabei den lebendige Adventskalender mit ein, wie auf einem Plakat zu lesen ist. Der Verein Rund um den See möchte das komplette Kalender-Programm erst am 27. November bekannt geben, war auf Nachfrage zu hören. Neben der Grundschule haben weitere Mitstreiter ihre Termine selbst öffentlich gemacht. So begrüßt die Dorfgemeinschaft Höwisch am Freitag, 15. Dezember, Besucher. Die Klädener Karnevalisten machen am Mittwoch, 22. Dezember, am Gemeindehaus ebenfalls mit.