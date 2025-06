Barocke Kunst gerettet Peter und Paul sind zurück: Kermener Kirche feiert restaurierten Altar mit großer Weihe

Nach aufwendiger Sanierung strahlen der Kanzelaltar und die Apostelfiguren in der Kermener Kirche wieder in barocker Pracht. Pünktlich zum Peter-und-Paul-Fest am Sonntag wird das Herzstück der Kirche feierlich geweiht.