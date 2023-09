Arendsee (hz) - Wer wissen möchte, wie aus einem Baumstamm Kunst wird, der sollte am Arendseer Jugendwaldheim vorbei schauen. Dort werden Fachleute Details zeigen.

Eine Neuauflage der internationalen Meisterschaften wird von Freitag, 8., bis Sonntag, 10. September, erfolgen. Treffpunkt ist diesmal das Jugendwaldheim. Dort arbeiten Künstler aus Deutschland, Polen und Litauen. Besucher können natürlich an allen drei Tagen jeweils zwischen 14 und 15 Uhr Schnellschnitzwettbewerbe erleben. Im Anschluss erfolgen dann direkt die Versteigerungen der Kunstwerke.

An mehreren Tagen wurden bereits im Juli 2021 am Wendlandweg Skulpturen aus Holz geschaffen. Diese Veranstaltung wirkte nachhaltig nach, auch wenn nicht mehr alle Figuren direkt am Seeweg vorhanden sind. Einige wurden entfernt und sind seitdem an der Promenade nicht mehr öffentlich sichtbar, weil ein Grundstückbesitzer das dortige Verweilen sowie Fotografieren von Passanten als störend empfand.