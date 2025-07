Ärger um Parkausweis in Salzwedel endet mit Bußgeld

Auf dem Behinderten-Parkplatz am Kaufland erhielt ein Salzwedeler trotz seiner Schwerbehinderung ein Knöllchen.

Salzwedel. - Wenn es für den Betroffenen nicht so nervenaufreibend und ärgerlich wäre, würde der Vorfall, den ein Salzwedeler Rollstuhlfahrer berichtet, sehr gut in die Rubrik Provinzposse – mit stattlichem Amtsschimmel als Hauptdarsteller – passen. Was ist passiert? Der Salzwedeler wollte seinen Behindertenparkausweis erneuern lassen.